Una bellissima Cestistica vince e si regala la finale

Vince la Cestistica gara 3 per 62-45 e vola in finale affrontando il Sei Rose Rosignano.

Serviva ben altro piglio per uscire con il bottino pieno e i pesciatini hanno risposto presente con una partita intensa, aggressiva, lasciando ben poco ai lucchesi.

Un match che i rossoverdi sono stati bravi ad indirizzare dalla loro parte sin dalle prime battute per poi allungare già al 10′ sul 16-9. Pescia alza le barricate in difesa e costringe i lucchesi a 3′ senza mai trovare la via del canestro. Bini stoppa e corre in contropiede per il +13, 25-12 al 6′. Quando la Libertas prova ad alzare la testa è il turno di capitan Niccolai con 4 punti consecutivi che riporta il +13. All’intervallo lungo la Cestistica chiude sul +10, 31-21.

Nella terza frazione i ragazzi dei coach Giuntoli e Pellegrini spingono letteralmente sull’acceleratore e con un parziale di 9-0 volano sul +19, 40-21 spinti da Gamba e Ghera. Fracassini dalla lunetta rompe il digiuno ma i rossoverdi non mollano e continuano a spingere. Il canestro d Lorenzi da 3 punti porta il divario al terzo quarto sul +19, 49-30.

I biancorossi aprono l’ultimo quarto con un parziale di 6-0 e al 32′ il tabellone segna 49-36. Sodini dall’angolo mette la bomba da tre e si va sul +16, 52-36. La Cestistica avrebbe la possibilità di chiudere anzitempo il match ma litiga letteralmente con il canestro dalla linea della carità, 0/7 consecutivo in 1′. Fracassini, l’ultimo ad arrendersi dei suoi, segna dalla lunga distanza, replica Sodini immediatamente e la gara passa ai titoli di coda.

Bellissima la cornice di pubblico con un PalaBorelli esaurito e vestito a festa.

Tabellino: Ulivieri, Ghera 9, Rosi ne, Gamba 8, Bini 11, Taylor 3, Fossetti, Sodini 17, Ciervo, Lulli 8, Niccolai 6, Pinzani.