Un PalaBorelli esaurito per continuare a sognare. Cestistica avanti!

Domani, domenica, alle 18 in un PalaBorell che si preannuncia esaurito Cestistica Pescia e Libertas Lucca si giocheranno il pass per la finale play off. Nei precedenti incontri ha sempre prevalso l’equilibrio, 64-57 gara 1 e 83-80 la replica ed è difficile pensare ad un match con toni diversi.

Diverso però è il modo di interpretare la sfida; più di fioretto per i pesciatini, più di spada per i lucchesi. Quello che è certo come ha sottolineato coach Giuntoli nel dopo gara 2, domani, domenica, “servirà ben altro piglio per continuare a sognare”.

Per molti addetti ai lavori la Cestistica è nettamente superiore rispetto ai biancorossi specialmente dal punto di vista tecnico mentre pecca dal punto di vista caratteriale.

Le voci dai corridoi del PalaBorelli si rincorrono e molte sono “Sarebbe l’anno buono; dal 1998 non vinciamo un campionato” chissà magari a capitan Niccolai e co. fischieranno le orecchie e che possa essere uno stimolo in più.

Sicuramente chi non farà sentire il loro sostegno saranno i tifosi che, dopo essersi trasferiti in massa al PalaTagliate, saranno numerosi e rumorosi per cullare il sogno.

Appuntamento domani, domenica alle 18 al PalaBorelli.