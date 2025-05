DOLCE MOZART, “un dito nella musica”. Domenica 1 giugno

LA SCUOLA DI MUSICA PER BAMBINI DOLCE MOZART PROPONE “UN DITO NELLA MUSICA”

Domenica 1 giugno, alle 15,30, la Scuola di musica Dolce Mozart invita le famiglie con bambini da 0 a 14 anni ad un incontro per “assaggiare la bontà” della musica insegnata imparata e vissuta attraverso il metodo del compositore tedesco Carl Orff.

Per Carl Orff la musica è:

– una musica per tutti (anche per persone con disabilità), come il gelato è alla portata di tutti

– una musica a misura di bambino, e che perciò piace al bambino, come gli piace il gelato

– non è mai musica sola, ma un insieme di voce strumenti e movimento, come il gesto d’intingere un dito nel gelato presuppone un coinvolgimento totale della persona

– una musica che dà allegria e soddisfazione, com’è allegro e soddisfatto il bambino che assaggia un bel gelato!

Ma questo naturalmente non significa che dietro non vi siano un programma ed una ricerca scientifica, costantemente aggiornati presso l’Istituto Orff di Salisburgo, sezione speciale e staccata del Mozarteum.

Questo incontro sarà libero, ma richiede la prenotazione entro venerdì 30 maggio, presso

Dolce Mozart CHI E’, LEGGI QUI

Via del Giocatoio, 18 – Pescia (parcheggio privato)

Tel. 3703734295 – info@dolcemozart.it – www.dolcemozart.it