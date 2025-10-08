GLOBAL SUMUD FLOTILLA. La scultura di Viola è esposta in Comune

“…vedo nero all’orizzonte, sento boati lontani, non è un temporale, arriva odore di polvere e di morte. Vergogna, liberi tutti…”

E’ scritto nell’insegna che spiega l’opera Global Sumud Flotilla, la scultura realizzata in tempi record dallo scultore pesciatino Silvio Viola. Rappresenta una barca, una delle quasi cinquanta che compongono la Flotilla, l’operazione non governativa che sta manifestando solidarietà alla popolazione palestinese della Striscia di Gaza. L’opera è realizzata su un blocco di pregiato marmo della misura di 45 x 45.

“Spero che l’amministrazione locale decida di esporrla”, aveva detto Viola a il Cittadino CLICCA QUI.

Detto, fatto, il rilievo è ora a Palazzo Vicario, su un basamento all’ingresso dei locali comunali.

CHI E’ SILVIO VIOLA ►►► Nato il 23 gennaio del 1957 a Luzzano di Moiano, in provincia di Benevento. Dal 1970 abita in Toscana, in provincia di Pistoia, e da 25 anni a Castelvecchio. Ha conseguito la Maturità Artistica presso il Liceo Artistico di Firenze. Nel 1979 si è diplomato all’Accademia di Belle Arti di Firenze nel corso di Scultura tenuto dal professor Oscar Gallo. Luca Silvestrini