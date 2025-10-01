GLOBAL SUMUD FLOTILLA. Solidarietà da Pescia. La scultura di Viola, le foto

Lo scultore Silvio Viola ha realizzato in tempi record una scultura che rappresenta una barca, una delle quasi cinquanta che compongono la Global Sumud Flotilla, l’operazione non governativa che ha come obiettivo manifestare solidarietà alla popolazione palestinese della Striscia di Gaza.

“La mia è un’arte di denuncia -ha detto Viola a il Cittadino-. Ho realizzato la fregata su un blocco di pregiato marmo della misura di 45 x 45 centimetri”.

“E’ un omaggio a quei giovani, uomini e donne, che rischiano la vita battendosi per la Pace ed intorno ai quali, invece, c’è tanto silenzio, soprattutto di chi invece dovrebbe ascoltarli e che al contrario li considera dei provocatori. Ma non è così”.

“L’opera, terminata appena poche ore fa, è ora nel mio studio, spero che l’amministrazione locale o altri enti possano decidere di esporla”.

CHI E’ SILVIO VIOLA ►►► Nato il 23 gennaio del 1957 a Luzzano di Moiano, in provincia di Benevento. Dal 1970 abita in Toscana, in provincia di Pistoia, e da 25 anni a Castelvecchio. Ha conseguito la Maturità Artistica presso il Liceo Artistico di Firenze. Nel 1979 si è diplomato all’Accademia di Belle Arti di Firenze nel corso di Scultura tenuto dal Prof. Oscar Gallo. Luca Silvestrini