La Cestistica si impone nel derby e apre la stagione col sorriso

Primo sorriso per la Cestistica che fa suo il derby valdinievolino battendo 71-60 gli Shoemakers Monsummano. Una gara dai due volti con i ciabattini che partono subito forte trovando canestri dalla lunga distanza mentre i pesciatini sono molto farraginosi in attacco. Il primo quarto si chiude 23-18 per gli ospiti. Nel secondo quarto i rossoverdi iniziano a premere sull’acceleratore e ai meno 2′ dall’intervallo lungo agguantano il pareggio, 30-30, con Bini; i canestri di Fossetti e Ghera chiudono al 20′ sul +4, 34-30.

Nel terzo quarto la truppa di coach Pellegrini mette in campo ben altro atteggiamento, più aggressività difensiva e più circolazione in attacco. I canestri dalla lunga distanza di Ghera e la tripla di Bigi portano il divario sul +10, 51-41 al 8′. Monsummano ricuce ai -7, 54-47, al 30′. La Cestistica non molla la presa e gestisce l’ultima frazione senza patemi.

Tabellino: Ulivieri 6, Fossetti 6, Sodini 10, Ciervo 8, Zardo 2, Bini 8, Bigi 4, Ghera 21, Rosi, Meacci 7, Chiappini, Niccolai.