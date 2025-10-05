Censimento permanente sulla popolazione e abitazioni

Partirà domani, lunedì 6 ottobre, il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale, e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi

L’edizione 2025 coinvolge 2.533 comuni e circa 1,5 milioni di famiglie e individui; anche il Comune di Pescia sarà coinvolto nelle rilevazioni censuarie per l’anno 2025.

I primi risultati dell’edizione 2025 saranno diffusi a dicembre 2026.

– Prima rilevazione – “Areale – componente A” dal 6 ottobre al 18 novembre.

I rilevatori, muniti di tesserino di riconoscimento, effettueranno una ricognizione sul territorio lasciando un avviso all’accesso principale e un tagliando nelle cassette postali.

– Seconda rilevazione – “Areale componente L2” dal 6 ottobre al 23 dicembre.

Istat invierà una lettera con credenziali di accesso al questionario online.

Dal 6 ottobre al 11 novembre sarà possibile compilare il questionario online in autonomia, tramite SPID o CIE .

In alternativa, sarà possibile recarsi all’Ufficio Anagrafe di via Cairoli 61 per compilare il questionario da soli o con l’aiuto di un operatore.

Dal 12 novembre al 23 dicembre la partecipazione potrà avvenire solo tramite intervista con rilevatore o operatore comunale.

– Terza rilevazione – “da Lista”

Coinvolgerà famiglie estratte dal Registro Base degli Individui (RBI). Anche in questo caso, Istat invierà una lettera con credenziali personali e i contatti per assistenza.

Dal 6 ottobre al 9 dicembre compilazione online autonoma.

Dal 12 novembre al 23 dicembre solo tramite intervista con rilevatore o operatore comunale.

Partecipare al Censimento è un obbligo di legge e la violazione comporta una sanzione.

L’assistenza alla compilazione del questionario è gratuita, sia con rilevatore che al Centro Comunale di Censimento.

Per informazioni: numero verde Istat 1510 (attivo dal 1 ottobre al 23 dicembre, lun-sab, ore 9-21) oppure recarsi all’Ufficio comunale di Censimento – Ufficio Demografici, via Cairoli, 61.