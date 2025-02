La Melograno drink card e gli specialisti dello spritz

Nasce la Melograno drink card, la tessera che fidelizza il cliente: ogni 10 drink una bevuta in omaggio.

Ma come nasce la drink card?

<Abbiamo voluto fidelizzare la nostra clientela e dare il giusto riconoscimento a chi sceglie la nostra attività – ha spiegato Marco, il titolare del Caffè Il Melograno. Siamo molto contenti perché sta avendo un successo esagerato con un notevole riscontro della clientela che apprezza la nostra selezione di aperitivi ma soprattutto alla fine ottiene un “premio”>.

Siete riconosciuti anche come gli specialisti dello spritz,ma quale è il segreto per farne uno veramente buono?

<Segreti non ce ne sono, la ricetta è una soltanto: prosecco e base alcolica. Noi ci siamo specializzati vogliamo dare sempre una buona qualità a chi ci sceglie.

I più consumati sono quelli classici, storici, con Aperol o Campari ma noi offriamo una vasta scelta e tra questi alcuni stanno riscontrando un notevole successo. Il Riviera spritz con una base alcolica al cedro ma molto riusciti sono quelli al basilico e al fico>