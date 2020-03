Coronavirus, la situazione in provincia di Pistoia

Sono 5 i nuovi casi di Covid-19 registrati in provincia di Pistoia nelle ultime ventiquattro ore. Si tratta di quattro uomini di 86 e 62 anni di Pistoia, di 78 anni di Quarrata e di 60 anni di Agliana ricoverati tutti in discrete condizioni al San Jacopo, e una donna di 60 anni di Agliana in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio.

A breve, conclusa l’indagine epidemiologica per individuare i contatti stretti dei singoli soggetti contagiati, saranno informate adeguatamente le autorità territoriali.

L’Azienda raccomanda di seguire le indicazioni nazionali e regionali finalizzate a prevenire la diffusione del virus Covid 19, ovvero quei comportamenti da adottare a tutela della propria salute e delle persone più fragili (ad esempio bambini e anziani), tra cui lavare spesso le mani con acqua e sapone o gel alcolico, mantenere una distanza di sicurezza di almeno un metro, evitare di frequentare se possibile luoghi affollati e restare a casa nel caso in cui si abbia anche solo qualche linea di febbre.