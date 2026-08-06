VIOLENZA SESSUALE E FURTO. Arrestato 32enne nigeriano

“…ha aggredito e palpeggiato la vittima per poi dileguarsi nelle vie circostanti facendo perdere le sue tracce…”.

Un nigeriano di 32 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato e tradotto in carcere per i reati di rapina, violenza sessuale e furto in abitazione.

I FATTI ►►► Lo scorso 27 luglio, l’uomo si era reso responsabile del furto di un telefono cellulare e di un dispositivo tablet in una privata abitazione nel comune di Montecatini Terme. Successivamente, si era introdotto furtivamente in un’altra abitazione, stavolta nel comune di Pieve a Nievole, tentando di sottrarre una borsa.

Sorpreso dalla proprietaria, l’uomo ha aggredito e palpeggiato la donna nel tentativo di assicurarsi la fuga e l’impunità, riuscendo a dileguarsi tra le vie limitrofe e a far perdere le proprie tracce.

I Carabinieri, immediatamente allertati, hanno rintracciato l’uomo mentre era alla guida di una bicicletta elettrica. Dopo averlo bloccato, identificato e perquisito, lo dichiaravano in stato di arresto.