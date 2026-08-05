FIAMME LUNGO IL FIUME PESCIA domate dai Vigili del Fuoco. Le ipotesi, le foto

Nella mattinata di ieri, martedì 4 agosto, un incendio di piccole dimensioni ha interessato la vegetazione situata lungo l’argine del fiume Pescia, tra il ponte dei Marchi ed il ponte della ferrovia.

L’allarme è scattato tempestivamente grazie alla segnalazione di un passante che ha notato il fumo e allertato subito i soccorsi. Sul posto sono prontamente intervenuti cinque mezzi di soccorso: due del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Pescia, due inviati dal comando di Pistoia e un mezzo della VAB (Vigilanza Antincendi Boschivi) di Uzzano.

Grazie alla rapidità dell’intervento, le squadre sul campo sono riuscite a domare il rogo e a bonificare l’area, oltre 200 metri quadrati, prima che le fiamme potessero propagarsi al resto della vegetazione.

Tra le ipotesi al vaglio sulle origini delle fiamme figura l’incuria umana, nello specifico il lancio di un mozzicone di sigaretta ancora acceso. Con le alte temperature estive e la secchezza del terreno, anche la minima distrazione può provocare danni ingenti: per questo motivo è rinnovata la massima raccomandazione alla responsabilità e alla prudenza da parte di tutta la cittadinanza.