A PESCIA LA SCUOLA SU MISURA. Al Sismondi-Pacinotti i fondi per “Spazi di Libertà”

Il Sismondi-Pacinotti di Pescia è risultato tra i vincitori del bando “Scuole in Movimento 2026”. Si è aggiudicato un finanziamento di 12.500,00 euro erogato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia (pari al 50% del progetto complessivo) per realizzare l’innovativa iniziativa “Spazi di libertà”.

Il progetto nasce per rispondere concretamente ai bisogni delle studentesse e degli studenti con Bisogni Educativi Speciali, come disabilità, disturbi evolutivi specifici e derivanti da condizioni socio economiche culturali e linguistiche.

L’obbiettivo è trasformare la scuola in un ecosistema inclusivo e dinamico attraverso due nuovi ambienti strategici:

L’Officina dell’Inclusione: il cuore della didattica digitale e laboratoriale. Con arredi mobili, tavoli modulari, tablet touch e app immersive, rendendo lo studio stimolante e accessibile a tutti.

Il Rifugio delle Emozioni: un’oasi multisensoriale protetta e accogliente, pensata per prevenire e regolare il sovraccarico sensoriale: luci calibrate e sonorità dedicate.

“Spazi di libertà” offre anche la formazione a docenti ed educatori. L’obiettivo del Sismondi-Pacinotti è rendere l’inclusione un processo naturale: non più strumenti speciali per pochi, ma un ambiente potenziato a beneficio di tutta la scuola.