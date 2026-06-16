MASSACRATI IN CASA E RAPINATI. Scenario agghiacciante, due arresti, nei guai l’inquilino

Uno scenario agghiacciante quello che è apparso agli occhi dei soccorritori e delle forze dell’ordine, gli agenti dei Commissariati di Pescia e Montecatini Terme. CLICCA QUI

Un’operazione congiunta dei Commissariati di Pescia e Montecatini Terme ha portato, in poche ore, all’arresto di due italiani classe 1985 e 1989, già noti alle forze dell’ordine e residenti in Valdinievole. I due sono ritenuti responsabili di rapina e tentato omicidio ai danni di due cittadini marocchini.

L’allarme è scattato quando il 118 ha segnalato alla Polizia il soccorso di due uomini feriti in una zona periferica di Ponte Buggianese. Le vittime, insanguinate e colpite duramente alla testa, all’addome e al petto, erano scese in strada a chiedere aiuto ai residenti. Trasportati d’urgenza all’ospedale di Pescia, i due hanno poi denunciato anche il furto di una collana e di denaro contante.

Le indagini, supportate da testimonianze e approfondimenti tecnici, hanno rivelato che l’aggressione è avvenuta in un’abitazione vicina, dove nessuno dei soggetti coinvolti risiedeva. Il locatario dell’immobile è stato denunciato per favoreggiamento per aver tentato di sviare le indagini. Il Giudice ha convalidato l’arresto disponendo la custodia cautelare in carcere per i due aggressori, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire il movente.