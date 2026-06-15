PESCIA ACCOGLIE VESCOVO AUGUSTO. Il programma di domenica 28 giugno

Domenica 21 e domenica 28 giugno le Chiese di Pistoia e di Pescia accoglieranno il loro nuovo Pastore, Monsignor Augusto Mascagna, presbitero della diocesi di Civita Castellana, nominato dalla Santa Sede il 20 aprile scorso Vescovo di Pescia e di Pistoia, succedendo a Monsignor Fausto Tardelli.

Sarà un momento storico di comunione, preghiera e speranza, come richiama il motto episcopale scelto dal Vescovo eletto: «Surrexit Christus spes mea» («Cristo, mia speranza, è risorto»).

Come già annunciato, domenica 21 giugno si terrà a Pistoia, nella chiesa di San Francesco, l’Ordinazione Episcopale. Al termine della celebrazione, il Vescovo Augusto si recherà in processione alla Cattedrale di San Zeno per il rito di insediamento sulla cattedra episcopale.

Domenica 28 giugno sarà invece la giornata in cui Monsignor Mascagna prenderà possesso della Diocesi di Pescia, diventandone il diciottesimo Vescovo dal 1727, dopo il periodo della Prelatura Nullius iniziato nel 1519. L’arrivo di un nuovo Pastore rappresenta sempre una tappa significativa nel cammino della comunità cristiana della Valdinievole: una ripartenza nella continuità. Sarà così anche questa volta. Dopo oltre due anni e mezzo di episcopato di Monsignor Fausto Tardelli, la continuità è garantita sia dalla successione apostolica sia dal percorso di unità che le Diocesi di Pescia e Pistoia continuano a vivere nella guida di un unico Pastore.

Come già per i suoi predecessori, l’ingresso di Monsignor Mascagna nella Diocesi di Pescia sarà scandito da alcune tappe significative sul territorio.

Prima tappa: il Santuario della Madonna della Fontenova a Monsummano Terme. La prima sosta sarà a Monsummano Terme, presso il Santuario di Maria Santissima della Fontenova, Patrona della Diocesi di Pescia. Alle ore 10.00 il Vescovo sarà accolto dal Vicario Generale Monsignor Alberto Tampellini, dal parroco canonico Stefano Salucci, dal Sindaco di Monsummano Terme e da una rappresentanza dei bambini del catechismo.

Monsignor Mascagna entrerà quindi nel Santuario per rendere omaggio alla Vergine Maria. La tradizione ricorda che il 9 giugno 1573 la Madonna apparve alla pastorella Jacopina indicandole il luogo in cui ritrovare il gregge smarrito. Successivamente, il 7 luglio 1602, durante un lungo periodo di siccità, sulla piazza davanti l’immagine della Vergine sgorgò prodigiosamente una fonte d’acqua, evento da cui deriva il titolo di «Madonna della Fontenova».

Seconda tappa: l’Ospedale SS. Cosma e Damiano di Pescia. L’arrivo del Vescovo Augusto all’ospedale cittadino è previsto per le ore 11.00. Si tratta di una tappa dal forte valore simbolico: il nuovo Pastore incontra quella parte del suo gregge che, a causa della malattia, non potrà essere presente in Cattedrale. È anche un segno della collaborazione tra la Chiesa locale e il sistema sanitario nella cura e nell’accompagnamento delle persone più fragili. Monsignor Mascagna sarà accolto nell’atrio dai parroci dell’Unità Pastorale di Pescia e dai frati cappellani. Dopo un breve saluto ai vertici aziendali e sanitari, visiterà alcuni reparti per portare una parola di conforto e la sua benedizione ai degenti.

Terza tappa: RSA Villa Matilde – Istituto Don Bosco. Intorno alle ore 12.00 il Vescovo si recherà presso l’Istituto Don Bosco, sede della RSA Villa Matilde, dove incontrerà gli anziani ospiti della struttura. Nel corso della visita saluterà anche gli operatori del Consultorio Diocesano, impegnati in diversi ambiti di servizio alla persona e alla famiglia, dalla tutela dei minori al sostegno delle situazioni di fragilità familiare.

Quarta tappa: l’incontro con i giovani. Uno dei momenti più significativi della giornata sarà l’incontro con i giovani della Diocesi presso l’Ex Mercato dei Fiori di Pescia. Alle ore 15.15 Monsignor Mascagna sarà accolto da una rappresentanza della Pastorale Giovanile Diocesana. Il saluto iniziale sarà affidato a un giovane del gruppo di Traversagna, che presenterà i vari gruppi giovanili presenti. Ogni gruppo porterà una scatola personalizzata, realizzata con creatività attraverso colori, fotografie, simboli e disegni rappresentativi della propria realtà. All’interno saranno raccolti messaggi, preghiere e pensieri rivolti al nuovo Vescovo, come segno di affetto, vicinanza e accoglienza.

Al termine dell’incontro, i giovani accompagneranno Monsignor Augusto verso Porta Fiorentina, luogo d’inizio del suo ingresso ufficiale nella città di Pescia. Il corteo raggiungerà Porta Fiorentina, mentre i giovani proseguiranno verso la Cattedrale.

La città accoglie il Vescovo. Intorno alle ore 16.15 presso Porta Fiorentina, il Vescovo riceverà il saluto delle istituzioni civili. Sarà accolto dai rappresentanti dei Rioni di Pescia e dai Canonici del Capitolo della Cattedrale, a testimonianza dell’abbraccio dell’intera comunità cittadina.

La solenne celebrazione eucaristica. La Celebrazione Eucaristica avrà inizio alle ore 17.00 e sarà l’unica celebrazione prevista in tutta la Diocesi. Conclusi i saluti istituzionali, il Vescovo si recherà processionalmente verso la Cattedrale accompagnato dai ministranti, dai diaconi, dal clero e dai Vescovi presenti, mentre verranno cantate le tradizionali Litanie Regiae, proprie degli ingressi episcopali. Giunto alla porta della Cattedrale, bacerà il Crocifisso e aspergerà con l’acqua benedetta i fedeli già riuniti all’interno. La celebrazione sarà introdotta da Sua Eccellenza Monsignor Saverio Cannistrà, Arcivescovo Metropolita di Pisa.

L’ostensione della Bolla Pontificia. Tra i primi segni solenni della celebrazione vi sarà l’ostensione della Bolla Pontificia di nomina, firmata da Papa Leone XIV. Il documento sarà letto pubblicamente dal Cancelliere Vescovile e, al termine della lettura, l’Arcivescovo Metropolita proclamerà ufficialmente, secondo la formula rituale, che Monsignor Augusto Mascagna è il nuovo Vescovo di Pescia.

La presa di possesso della Cattedra. Indossando mitria e pastorale, il nuovo Vescovo raggiungerà la cattedra episcopale e vi prenderà posto. Si tratta di uno dei momenti più significativi del rito di ingresso, poiché la cattedra rappresenta il ministero del Vescovo quale guida della Chiesa particolare: da essa egli annuncia il Vangelo, presiede la liturgia e manifesta la presenza di Cristo Pastore in mezzo al suo popolo.

L’omaggio della Chiesa diocesana. Successivamente una rappresentanza della Diocesi renderà omaggio al nuovo Vescovo. Saranno presenti rappresentanti delle diverse vocazioni e ministeri che compongono il popolo di Dio: presbiteri, diaconi, religiosi e religiose, laici e operatori pastorali. Da quel momento Monsignor Augusto Mascagna presiederà per la prima volta l’Eucaristia con la comunità diocesana di Pescia.

La Cattedrale aprirà ai fedeli alle ore 15.30 per consentire un afflusso ordinato e favorire la partecipazione alla celebrazione.