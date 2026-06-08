Jacopo e il Massa e Cozzile campioni toscani Coppa Toscana under 19

Il pesciatino Jacopo Silvestrini è campione Toscano Coppa Primavera under 19 con la canotta del Basket Massa e Cozzile. I giovani cestisti hanno battuto in finale, sul parquet di Sansepolcro, Fucecchio per 50-49 al termine di un incontro al cardiopalma deciso a 2″ e 8 decimi.

In semifinale Massa e Cozzile si era imposto 49-42 contro U.S. Livorno.

Questi i ragazzi: Mori, Damiani, Silvestrini, Innocenti, Annibaldi, Paola, Rinaldi, Ponziani, Puccini, Chimenti, Angelini, Lai e Pellegrini.