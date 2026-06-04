REDDITI 2024, VINCE UZZANO. Buggiano, Montecatini e Pescia tallonano

E’ Uzzano il comune più ricco della Valdinievole.
Lo si apprende dai dati sui redditi dichiarati nel 2025, con anno di imposta 2024, pubblicati dal ministero dell’Economia e delle finanze.
Con un imponibile Irpef pro capite di 23.747,65 euro, il piccolo comune guarda tutti dall’alto, anche se di pochissimo. Buggiano, Montecatini Terme e Pescia tallonano con, rispettivamente, 23.654,52, 23.459,34 e 23.411,55.
Più indietro Larciano (€ 23.092,97) e Massa e Cozzile (€ 22.911,74).
A seguire ci sono: Pieve a Nievole con 22.289,92 euro, Lamporecchio con 22.142,31 euro, Ponte Buggianese con 21.650,28, Monsummano Terme con 21.505,64. Chiude la classifica Chiesina Uzzanese con 20.884,31 euro.