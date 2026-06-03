PISCINA, SI VA VERSO LA PROROGA. E intanto…si festeggia

Mentre fuori dalla vasca si combatte una complessa corsa contro il tempo per salvare l’impianto, dentro l’acqua l’entusiasmo non si ferma. Nonostante le preoccupazioni legate alla scadenza della concessione e all’attesa per l’approvazione del piano di Project Financing proposto da Cogis per evitare la chiusura della piscina e della palestra Marchi, la struttura si prepara a vivere uno dei momenti più attesi dell’anno.

Domenica 7 giugno, a partire dalle 9, la piscina ospita la Festa della Scuola Nuoto, una giornata interamente dedicata allo sport, alla crescita e alla condivisione.

Il programma della mattinata si preannuncia ricco ed emozionante con la consegna dei brevetti e delle medaglie, il saggio della squadra di nuoto sincronizzato e la dimostrazione delle squadre agonistiche.

Questa festa rappresenta una risposta vitale e un segnale chiaro per tutto il territorio di Pescia e della Valdinievole. Nelle scorse settimane si sono accesi i riflettori sul destino dell’impianto sportivo e scolastico, la cui concessione scadrà il prossimo 30 giugno. Sul tavolo c’è un piano di investimenti da 1,2 milioni di euro presentato da Cogis per riqualificare e mettere a norma la struttura, che attende il via libera definitivo dai tecnici di Provincia e Comune.

Da informazioni raccolte, sembra si vada verso una proroga della scadenza della concessione, dal 30 giugno al 30 settembre così da consentire l’approvazione del Project Financing e dare il via ai lavori che però farebbero slittare la riapertura dell’impianto a dicembre 2026 o gennaio 2027 anzichè ad ottobre 2026 come auspicato da Cogis.

Nella foto di copertina il giovane Tommaso Vezzani, iscritto Cogis, campione regionale ai Giochi della Gioventù nei 50 metri dorso e nella staffetta 4×50 metri stile libero.