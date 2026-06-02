GIOBRI PESCIA E’ ORO e bronzo alle Finali Nazionali di TeamGym

Soddisfazione per il Giobri Pescia alle Finali Nazionali di TeamGym, disputate a Lignano Sabbiadoro dal 31 maggio al 2 giugno, dove le atlete pesciatine hanno ottenuto risultati di assoluto prestigio.

A brillare su tutte è stata la squadra LD MiniTeam Senior, che ha conquistato il titolo di Campione d’Italia, salendo sul gradino più alto del podio grazie alle prestazioni di Jessica Scarmagnani, Matilde Lippi, Giulia Biondi e Lisa Bonaccorsi.

Ottimo risultato anche per la squadra LB Team Junior, che ha conquistato una splendida medaglia di bronzo con Rachele Landi, Viola Nannini, Greta Zaccaria, Aurora Grossi, Elisa Giuntoli, Ludovica Pinto e Giada Salani.

Da sottolineare anche il 4° posto della squadra LB MiniTeam Junior composta da G. Bevilacqua, G. Galligani, V. Miniati e S. Pesi, e il 6° posto della squadra LB Team Allieve formata da Ginevra Bellandi, Agata Landi, Martina Di Vita, Lucrezia Gasperini, Sara Nannini e Iole Pieroni.

Risultati che confermano la qualità del lavoro svolto dal Giobri Pescia e dai tecnici Lara Berti e Alessia Serufilli, protagonisti di una stagione ricca di soddisfazioni e culminata con uno splendido titolo nazionale.