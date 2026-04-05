SCUOLA LAVORO. Studenti dell’istituto Agrario a Barcellona

Le classi quinte degli indirizzi “Agraria” e “Biotecnologie” dell’Istituto tecnico agrario Anzilotti hanno partecipato a un’azione di scuola-lavoro e mobilità all’estero finanziata con fondi PNRR con l’obiettivo di visitare una serie di realtà produttive, specialmente nel settore vitivinicolo, in Spagna.

Gli studenti hanno avuto modo di conoscere l’importante cantina di Vilarnau, a Sant Sadurní d’Anoia nel cuore della Catalogna, rinomata per la produzione di brut e rosati biologici di altissima qualità.