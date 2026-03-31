Pasquetta con Pescia VintageMania. Ricordi del passato

Pasquetta all’insegna del Pescia VintageMania; tutto l’usato di qualità.

Sotto la volta dell’ex mercato dei fiori sarà piacevole passeggiare tra le colorate bancarelle di abbigliamento usato, bigiotteria, giocattoli, accessori per la casa e la persona, calzature, dischi in vinile, musicassette, cd, vecchi impianti stereo, videogiochi libri, fumetti, handmade, modernariato, collezionismo, hobbistica e molto altro ancora.

L’apertura dei cancelli è prevista dalle 9 alle 19.