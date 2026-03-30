CESTISTICA. Un successo maturato nella ripresa. Ottimi i giovani Ulivieri e Bigi

Successo casalingo per la Cestistica Pescia che si impone 84-70 contro la Juve Pontedera. È stata una dai due volti; una prima frazione equilibrata e per poi sterzare e concedere lo scettro ai rossoverdi. Senza capitan Ghera, Sodini e Meacci, coach Pellegrini ha dovuto pescare nuovamente dalla panchina e dai giovani in particolare con Bigi e Ulivieri sugli scudi, con il primo autore di 15 punti, 6/10 al tiro.

L’equilibrio regna sovrano fino all’intervallo lungo chiuso dagli ospiti avanti di 2 lunghezze, 46-44, poi i pesciatini aumentano i giri motore su entrambi i lati del campo, mettono la freccia e scappano via con decisione; +9, 56-45, al 30′. La spinta rossoverde è incessante, Pinzani è un martello, 21 punti finali, con Pontedera che alla fine non riesce a reggere l’urto e alzare bandiera bianca.

Con questo successo e la contemporanea sconfitta di Valdicornia sul parquet di Pisa, la Cestistica consolida sempre più il secondo posto in compagnia della Libertas Lucca.

Tabellino: Ulivieri 8, Fossetti 2, Ghera, Zardo 10, Bini 7, Pinzani 21, Bigi 15, Martelli, Lucchesini, Ciervo 10, Niccolai 11.