PANARIELLO AL PACINI per le prove Mediaset? Naomo, il macellaio e la signora Italia

L’amicizia di Giorgio Panariello con la città di Pescia risale agli anni ’90.

AL TEATRO PACINI ►►► Fu Claudio Giuntoli, all’epoca assessore, a portare lo showman nella nostra città. Al Teatro Pacini in Boati di Silenzio e poi di nuovo per le prove di Torno sabato, varietà televisivo in onda in prima serata su Rai 1 dal 2000 al 2004. Quelle serate, a detta di molti, furono assai più esilaranti delle puntate registrate per la televisione. A telecamere spente Panariello seppe “dialogare” con il pubblico e mostrare la parte più tenera ed emotiva di sè. Furono momenti indimenticabili.

OSPITE DE IL CITTADINO ►►► Panariello fu anche ospite de il Cittadino per la consegna del Bravo Pesciatino, nel 1997, e del Comune di Pescia alla Biennale del Fiore, l’ultima nel 2002.

A Pescia ha inventato personaggi, che ancora fanno parte del suo repertorio: Naomo, il macellaio e la Signora Italia.

AMICIZIA CHE DURA TUTTORA ►►► Tra i due, Giorgio e Claudio, mattatori entrambi, nacque un’intesa che dura tutt’ora. Si sono ritrovati qualche giorno fa, con altri amici, tra cui Paola Pippi e Matteo Piuma che hanno omaggiato Panariello con un capo della loro bella collezione di abbigliamento.

PANARIELLO A MEDIASET ►►► Giorgio Panariello tornerà sul piccolo schermo, a Mediaset, nell’autunno 2026, come annunciato nei giorni scorsi da Pier Silvio Berlusconi. Si tratterà di un grande show/evento in tre puntate su Canale 5. Claudio Giuntoli ha preso la palla al balzo e proposto all’amico Giorgio di fare le prove generali dello show al Pacini a Pescia.

Naturalmente non è scontato. Qualche aiutino, in quella direzione, anche da parte dell’Amministrazione, sarebbe una panacea…staremo a vedere! Luca Silvestrini