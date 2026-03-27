PARCO PINOCCHIO E GIARDINO su RaiUNO a Linea Verde. Quando

Domenica 29 marzo il Parco di Pinocchio e il giardino Garzoni saranno protagonisti dello storico programma Linea Verde, in onda su Rai1 alle 12.20 circa.

I conduttori Peppone Calabrese, Fabio Gallo e Margherita Granbassi hanno visitato il territorio della Valdinievole e venuti a Collodi sulle tracce di Pinocchio. Tra gli intervistati della puntata, il presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, Giordano Bruno Guerri, e la presidente dell’Edizione Nazionale delle opere di Carlo Lorenzini e membro del consiglio generale della Fondazione Collodi, professoressa Daniela Marcheschi.