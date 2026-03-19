Pellegrinaggio Lourdes con la Parrocchia

La Parrocchia di Monsummano Terme e Altopascio organizzano un pellegrinaggio a Lourdes da lunedì 31 agosto a sabato 5 settembre.

Per info e iscrizioni rivolgersi direttamente alla parrocchia. Quota di iscrizione € 500.

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