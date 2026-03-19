Agenda Pellegrinaggio Lourdes con la Parrocchia 19 Marzo 2026 La Parrocchia di Monsummano Terme e Altopascio organizzano un pellegrinaggio a Lourdes da lunedì 31 agosto a sabato 5 settembre. Per info e iscrizioni rivolgersi direttamente alla parrocchia. Quota di iscrizione € 500. Dillo ai tuoi amiciFai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)