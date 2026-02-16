PESCIA. Pareggio a reti bianche col fanalino di coda

Pareggio a reti bianche per il Pescia sul campo del fanalino di coda Fornaci. Un’occasione sprecata vista la differenza di classifica ma i rossoneri non hanno niente da recriminare visti i vari tentativi per scardinare la retroguardia locale, la difesa più battuta del torneo.

Con questo risultato i pesciatini salgono a quota 38 appaiati al Ghivizzano ma vedono allontanare la vetta occupata dal New Team con 45 punti. In chiave play off la corsa è tutt’ora aperta con cinque squadre raggruppate in cinque punti e Gallicano con 34.

Di fondamentale importanza sarà puntare alla vittoria domenica prossima quando arriverà allo stadio dei Fiori l’Atletico Castiglione, immischiato nella corsa salvezza. Tre punti che saranno importanti in chiave classifica ma soprattutto per ritrovare quel successo casalingo che manca dalla 12° giornata, 3-1 contro Le Case.