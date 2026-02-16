Giallo al museo. Alla scoperta di enigmi e misteri

Il Sistema Museale Pistoiese – SIMUP, in collaborazione con l’Associazione Giallo Pistoia odv, propone “Giallo al Museo“, un ciclo di cinque appuntamenti dedicati alla scoperta di enigmi e misteri.

Sabato 21 febbraio alle 17 al Museo Libero Andreotti, secondo appuntamento – RACCONTI DEL TERRORE. Ingresso libero.

Letture in musica con

𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗭𝗶𝗻𝗴𝗮𝗿𝗼 – attore, regista e doppiatore

𝗡𝗼𝘃𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗖𝘂𝗿𝘃𝗶𝗲𝘁𝘁𝗼 – violoncello

Saranno proposti due racconti brevi tra i più famosi: Il gatto nero e L’uomo della folla.

Dalle 15 il Museo Libero Andreotti sarà aperto per visite guidate gratuite alla collezione permanente.