Aperto bando a sostegno di enti nei servizi di trasporto sociale e sociosanitario

Si chiama METTIAMOCI IN MOTO il bando aperto dalla Fondazione Caript a sostegno di enti impegnati nei servizi di trasporto sociale e sociosanitario.

L’obiettivo del bando è quello di rafforzare la capacità di risposta delle realtà del volontariato, valorizzandone l’impegno e guardando con particolare attenzione alle aree più periferiche e interne della provincia.

Il bando è rivolto a enti del Terzo Settore, Onlus ed enti ecclesiastici e religiosi impegnati nei servizi di trasporto sociale e sociosanitario sul territorio della provincia di Pistoia e mette a disposizione complessivamente 170mila euro suddivisi in tre linee di intervento.

Non è prevista una linea di finanziamento dedicata alle ambulanze di tipo A e A1. Per questo ambito di intervento, la Fondazione ha scelto di definire quali sono le esigenze attraverso un confronto con le associazioni accreditate per il servizio di trasporto in emergenza/urgenza.

La scadenza per presentare domanda è venerdì 10 aprile 2026.