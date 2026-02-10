FONDAZIONE POMA LIBERATUTTI. Viaggio nella canzone d’autore italiana

Venerdì 13 febbraio alle 22 alla Fondazione POMA Liberatutti Igor Santini Duo in concerto VIAGGIO NELLA CANZONE D’AUTORE ITALIANA, musica d’autore italiana live.

Un viaggio affascinante in quella che si potrebbe definire la controcultura musicale italiana del secondo Novecento. Da De André a Jannacci, da Dalla a Battiato, passando per Gaetano, Guccini, Battisti e tanti altri grandi artisti; una storia da ripercorrere grazie ai successi intramontati e intramontabili che hanno segnato la musica e la cultura italiana, emozionando tante generazioni e costruendo un immaginario collettivo. Voce e chitarra: Igor Santini; batteria e percussioni: Matteo Diddi.

Foto pagina Facebook POMA LIBERATUTTI