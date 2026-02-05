USO CONSAPEVOLE DEL DENARO. La Banca torna a scuola

“Qual è il posto più sicuro dove mettere i risparmi?”, “Cosa fa la Banca? e cos’è il pagobancomat?”.

Tantissimi giovani studenti delle classi quinte della scuola elementare di Alberghi dell’istituto comprensivo Libero Andreotti di Pescia, hanno assistito incuriositi, e decisamente all’altezza della situazione, alle lezioni tenute dal personale della banca.

L’iniziativa rientra all’interno del progetto l’”Uso consapevole del denaro” che coinvolgerà anche altri studenti delle classi quinte elementari. La banca ha fornito ai giovani risparmiatori importanti concetti sull’utilizzo del denaro e alcuni utili accorgimenti per individuare le banconote false. Tutti hanno partecipato ad un simpatico questionario anonimo dal quale è emerso uno spaccato decisamente incoraggiante. La maggior parte di essi conosce qual è l’attività principale della banca, ovvero la raccolta e la custodia dei risparmi per essere poi prestati a chi ne ha bisogno, aziende o famiglie. La banca è ritenuta il posto più sicuro dove mettere i propri risparmi, e la beneficenza, per molti, è un’attività già sperimentata.

Se avessero molto denaro a disposizione, i giovani studenti, lo donerebbero per finanziare adozioni a distanza e la ricerca per cura di malattie. Se invece la banca decidesse di donare un importo consistente alla loro scuola, tra gli interventi più auspicati, c’è l’acquisto di computer e di materiale didattico, libri, quaderni, matite ed altro. Nota dolente, per gli addetti ai lavori, quella dell’impiegato di banca non è la professione preferita ed anzi è ritenuta <troppo noiosa e rischiosa per le rapine>. Prevalgono, neanche a dirlo, professioni come calciatore, cestista, pasticcere o carabiniere tra i maschi. Le femmine sono invece pronte per diventare ballerina, pediatra, youtuber e botanica.