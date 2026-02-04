COCAINA E HASHISH. Polizia arresta due extracomunitari

E’ successo a Montecatini Terme

La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza due cittadini albanesi per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Si tratta di due ragazzi rispettivamente di 29 e 26 anni, entrambi con precedenti a carico.

Gli agenti hanno notato movimenti sospetti dei due ragazzi, li hanno attenzionati negli spostamenti poi fermati e controllati.

Con sè avevano 42 grammi di cocaina, 188 grammi di cannabis e hashish, banconote di piccolo taglio provento dell’attività di spaccio, bilancini di precisione per pesare la sostanza e materiale vario in plastica per il confezionamento delle dosi. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.

Sono in carcere in attesa dell’udienza di convalida.