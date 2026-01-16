Grande soddisfazione nel mondo cestistico pesciatino. Matteo Gherardini, giocatore dell’Allianz Pazienza Cestistica Città di San Severo è stato inserito nella ristrettissima lista di circa 30 atleti, individuati come i migliori prospetti Under 22 dell’intero campionato di Serie B Nazionale.
Da questo primo elenco verranno poi selezionati i 16 giocatori che prenderanno parte al raduno ufficiale sotto la guida del Coach della nazionale italiana Luca Banchi, un appuntamento che rappresenta uno dei momenti più significativi nel percorso di crescita di un giovane atleta.
Un importante riconoscimento per il lavoro quotidiano, dedizione, sacrificio e qualità espressa sul parquet.
(Notizia pagina Facebook Allianz Pazienza Cestistica Città di San Severo)
Matteo tra i 30 migliori prospetti del campionato serie B. Sedici saranno selezionati dal tecnico della nazionale italiana
