Pescia nel match clou della seconda giornata a Ghivizzano

Trasferta da bollino rosso per il Pescia impegnato sul campo del Ghivizzano, compagine di grande ambizione con giocatori di categoria superiore.

Reduce da due pareggi consecutivi, i rossoneri vogliono provare il colpo grosso per mantenere le posizioni di vertice e per riuscirci dovranno mettere in campo un atteggiamento determinato, senza fronzoli fino all’ultimo minuto.

In classifica le due compagini sono divise da due punti, 32 Ghivizzano, 30 Pescia, sempre a 32 Cintolese mentre in testa al torneo la coppia Molazzana e New Team.