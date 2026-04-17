PESCIA col Molazzana per continuare a sperare nei play off

Importante turno casalingo per il Pescia che ospiterà allo stadio dei Fiori il Molazzana; fischio di inizio alle 16. I rossoneri, attualmente fuori dalla griglia play off, devono assolutamente vincere per tenere in vita le speranze di entrare tra le magnifiche quattro considerato che il Chiesina Uzzanese, fresco vincitore della coppa Toscana, quindi già in prima categoria, qualora non dovesse vincere il campionato libererebbe il sesto posto attualmente occupato da Pescia e Gallicano a pari punti con 47.