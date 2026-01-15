Domanda di iscrizione alla scuola primaria e secondaria. Come procedere

Da martedì 13 gennaio è possibile accedere alla piattaforma Unica per compilare e inviare la domanda di iscrizione alla classe prima della scuola primaria, secondaria di primo o secondo grado e per i percorsi di formazione accreditati dalle Regioni.

L’orario o il giorno in cui viene inviata la domanda non influiscono sull’accoglimento da parte della scuola. Tutte le domande pervenute nel periodo compreso tra il 13 gennaio e il 14 febbraio 2026 saranno trattate in egual modo, indipendentemente dall’ordine temporale con cui sono state inoltrate.

Se una scuola ha più richieste rispetto ai posti disponibili sarà stilata una graduatoria secondo i criteri approvati dal Consiglio d’Istituto, quali:

– la residenza nel bacino territoriale di riferimento;

– la presenza di fratelli o sorelle già iscritti;

– eventuali situazioni familiari documentate;

– altre priorità deliberate in modo motivato.

Le domande di iscrizione al primo anno della scuola primaria, della scuola secondaria di I e II grado e delle istituzioni formative accreditate devono essere presentate online tramite la piattaforma Unica, unico canale autorizzato per le iscrizioni di quest’anno scolastico.

Per l’iscrizione alle scuole dell’infanzia avverrà tramite domanda da presentare in modalità cartacea all’istituzione scolastica prescelta.

La scuola dell’infanzia accoglie bambini:

– di età compresa tra i tre e i cinque anni, compiuti entro il 31 dicembre 2026;

– su speciale richiesta dei genitori, coloro che compiono il terzo anno di età entro e non oltre il 30 aprile 2027.