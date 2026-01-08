Riparte domenica alle 18 il campionato DR1 con la Cestistica impegnata nell’ ultima giornata di andata sull’ostico parquet di Grosseto.
Di fronte i pesciatini troveranno una compagine forte del primato in classifica e soprattutto reduce dalla vittoria nel torneo Pugliesi valido per la Coppa Toscana battendo ampiamente 76-55 Valdelsa.
Una sfida che non ammette distrazioni su un rettangolo di gioco autentico fortino dove nessuna squadra è mai riuscita ad espugnare dall’inizio della stagione.
I padroni di casa guidano la classifica con un percorso quasi perfetto segnato da due sconfitte, entrambe in trasferta, sui campi di Donoratico e Libertas Lucca e possono vantare un roster profondo e un equilibrio efficace tra attacco e difesa, qualità che ne fanno una delle principali candidate al salto di categoria.
I ragazzi di coach Pellegrini non partono comunque per essere vittime sacrificali e il terzo posto in classifica mette in luce il valore dei rossoverdi, capaci di compattarsi nei momenti difficili.
CESTISTICA. Grosseto ultima gara di andata per aprire il 2026 col sorriso
Riparte domenica alle 18 il campionato DR1 con la Cestistica impegnata nell’ ultima giornata di andata sull’ostico parquet di Grosseto.