INCIDENTE IN VIA DEI FIORI. Ore d’ansia per i tre giovani

Natale drammatico per tre giovani residenti a Ponte Buggianese, uno dei quali minorenne, rimasti gravemente feriti in un incidente stradale a Pescia in via dei Fiori, intorno alle 19.
La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze di polizia intervenuti sul posto.
Due auto, che procedevano in direzione opposta, si sono scontrate frontalmente, quella su cui viaggiavano i tre giovani è rimbalzata oltre il guard-rail rimanendoci in bilico.
Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, la pubblica assistenza di Uzzano, Pescia e Monsummano.
Difficoltoso le manovre per estrarre i feriti dall’abitacolo.
I tre sono stati operati nella notte, a Pescia, Pistoia e Firenze.
La prognosi rimane riservata.