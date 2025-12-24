ART MOTORSPORT 2.0 conquista il Rally Ciocchetto

ART Motorsport 2.0 ha conquistato la vittoria di classe A7 al Rally Il Ciocchetto, appuntamento che ha mandato in archivio la stagione rallistica 2025. La scuderia è stata rappresentata da Simone Catanzano e Andrea Gabelloni, sui sedili della Renault Clio Williams schierata dal team FT Car, la più veloce tra le “2000” di Gruppo A.

Con questo primato di categoria ART Motorsport 2.0 ha concluso la stagione nel modo migliore su prove speciali condizionate dalla pioggia che ha interessato il territorio nei giorni antecedenti la gara.

Nella foto (free copyright Amicorally): Catanzano in azione.