WALTER NARDINI. Un ricordo che non invecchia mai. Gli amici

“In questo 2025, in cui noi, i compagni di scuola, festeggiamo e riflettiamo sul traguardo dei 60 anni, il nostro pensiero corre con affetto e immutata stima al caro Walter Nardini, che ci ha lasciati nel settembre 2014.

Abbiamo percorso molta strada, ma tu resti una parte preziosa e indimenticabile dei nostri ricordi più belli, quelli spensierati dei banchi di scuola. Ti ricordiamo con il cuore. I Compagni di Classe”.