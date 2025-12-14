WALTER NARDINI. Un ricordo che non invecchia mai. Gli amici

“In questo 2025, in cui noi, i compagni di scuola, festeggiamo e riflettiamo sul traguardo dei 60 anni, il nostro pensiero corre con affetto e immutata stima al caro Walter Nardini, che ci ha lasciati nel settembre 2014.
Abbiamo percorso molta strada, ma tu resti una parte preziosa e indimenticabile dei nostri ricordi più belli, quelli spensierati dei banchi di scuola.
Ti ricordiamo con il cuore. I Compagni di Classe”.
