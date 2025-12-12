Sfida d’alta quota per il Pescia atteso domenica alle 14,30 sul campo del Molazzana. Le due compagini sono appaiate con 25 punti in compagnia del Ghivizzano e Cintolese alle spalle della capolista New Team con 26. Una classifica molto corta che raggruppa anche il Chiesina Uzzanese con 22 punti; ben sei squadre in 4 punti. Vincere questi scontri diretti avrebbe un valore doppio, per mantenere le posizioni di vertice e soprattutto per gli scontri diretti.
I padroni di casa sono reduci dalla vittoria esterna 2-0 inflitto al Gallicano e in serie positiva da cinque giornate, fatto di due pareggi consecutivi e una striscia di tre successi.
Pescia a Molazzana nello scontro d’alta quota
Sfida d’alta quota per il Pescia atteso domenica alle 14,30 sul campo del Molazzana. Le due compagini sono appaiate con 25 punti in compagnia del Ghivizzano e Cintolese alle spalle della capolista New Team con 26. Una classifica molto corta che raggruppa anche il Chiesina Uzzanese con 22 punti; ben sei squadre in 4 punti. Vincere questi scontri diretti avrebbe un valore doppio, per mantenere le posizioni di vertice e soprattutto per gli scontri diretti.