FONDAZIONE COLLODI. Chi è il nuovo presidente. Tutte le novità

Lo storico, scrittore e giornalista italiano Giordano Bruno Guerri è il nuovo presidente della Fondazione Collodi.

Subentra a Pier Francesco Bernacchi che dopo 52 anni di presenza continuata all’interno del consiglio generale della Fondazione Nazionale Carlo Collodi lo scorso novembre decise per un passo indietro. Bernacchi rimane nel consiglio generale.

Quasi completamente rinnovato il Comitato Direttivo. Con Giordano Bruno Guerri ci sono l’avvocato Giovanni Giovannelli, che garantirà la continuità tra la vecchia e la nuova gestione. E poi Daniele Rossi che è stato nominato segretario generale, Fabrizio Bertola, imprenditore, classe 1946, fondatore del GRUPPO BERTOLA, oggi Holding FBH Spa, attiva, tra l’altro, nei settori della logistica, con un fatturato intorno ai 700 milioni di euro.

Nel Comitato Direttivo c’è anche Angelo Miglietta, economista laureato all’Università Bocconi, classe 1961, già nel consiglio di amministrazione della Fondazione Cariplo e Assicurazioni Generali. Autore di oltre 150 pubblicazioni, è un esponente del pensiero liberale italiano, teso a dimostrare gli effetti negativi dell’eccesso di ruolo dello Stato nella società italiana.

CHI E’ GIORDANO BRUNO GUERRI ►►►

Giordano Bruno Guerri è storico, scrittore e giornalista italiano, nato a Monticiano (Siena) nel 1950. Studioso del XX secolo, specializzato sul ventennio fascista e sui rapporti fra stato italiano e Chiesa. Nel corso degli anni Settanta lavora per la casa editrice Garzanti come correttore di bozze, pubblicando un importante manuale per correttori nel 1971. Già direttore editoriale per Mondadori nel 1986 e opinionista de il Giornale. Docente di storia contemporanea a Madrid, Rio de Janeiro e Roma.

Presidente dal 2008 della Fondazione Vittoriale degli Italiani.