SI BARRICA NEL BAGNO DEL SUPERMERCATO. Interviene la Polizia, trasportata in ospedale

E’ successo nella tarda serata di lunedì.

Una donna sulla trentina si è barricata nel bagno di un supermercato nel centro della città. Lì, ha dato in escandescenza. Alcuni testimoni hanno riferito che la donna avrebbe proferito frasi offensive nei confronti del personale del negozio e dei clienti senza alcun apparente motivo.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti del locale commissariato di Polizia che hanno preso in carico la donna, con problemi psichiatrici e in preda, forse, a sostanze stupefacenti, e l’hanno trasportata in ospedale.

Stando alle informazioni raccolte, la donna era stata accompagnata al pronto soccorso già la mattina precedente. Era però fuggita, o aveva rifiutato il ricovero.