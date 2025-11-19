SPACCIO DI EROINA A PESCIA. Arrestata nigeriana residente in città

La Polizia di Stato – Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Pescia -, ha arrestato una cittadina nigeriana, regolare sul Territorio Nazionale, per spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare, nel contesto di un’attenta attività di contrasto al traffico di droga, la Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Pescia ha avviato un’attività investigativa inerente lo spaccio di eroina nel territorio, svolgendo mirati servizi di pattugliamento all’esito dei quali è emersa che era in atto tale condotta da parte di una cittadina nigeriana residente nel comune di Pescia.

Tratta in arresto in flagranza di reato perché sorpresa all’atto di una cessione, è stata svolta un’immediata perquisizione personale e domiciliare in esito alla quale sono state rinvenute diversa quantità di eroina (circa 75 grammi) divisa in dosi pronte per essere cedute, nonché materiale da confezionamento e soldi contanti per il valore di circa 500 euro.