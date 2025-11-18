GIORGIA, CRESCIUTA NEL GIOBRI, ai campionati mondiali di trampolino elastico

I Campionati del Mondo di Trampolino Elastico si sono svolti a Pamplona, in Spagna, presso la Navarra Arena, dal 5 al 9 novembre 2025. L’evento ha visto gare di trampolino elastico, double-mini trampoline e tumbling, con l’introduzione della gara a squadre miste sincronizzate.

Della delegazione italiana ha fatto parte anche Giorgia Solito, cresciuta nella società pesciatina Giobri.

“Un risultato raggiunto grazie al suo impegno, sacrificio e dedizione, ma anche grazie al supporto della sua famiglia, della società e del suo allenatore che ha creduto in lei fin dal primo giorno.

Siamo incredibilmente orgogliosi di te, Giorgia! Ti auguriamo che questo sia solo l’inizio di una lunga e brillante carriera!”, dicono da Giobri.