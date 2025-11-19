Passo falso interno nella DR3 per la Cestistica

Brutta sconfitta per la Cestistica nel campionato DR3 alla prima casalinga contro la Libertas Lucca per 59-49. I ragazzi di coach Braccini partono con determinazione tenendo testa agli avversari per due quarti e arrivando all’intervallo sotto di appena un punto.

Nel terzo periodo la Libertas cambia ritmo e spinge sull’acceleratore; il parziale da 22 a 15 rompe gli equilibri e indirizza la gara verso Lucca.

La difesa a zona, fin qui arma efficace, stavolta non basta e gli ospiti ne approfittano per arrivare al traguardo a braccia alzate

Parziali: 14-18; 25-26; 40-48; 49-59.

Tabellino: Bendinelli 10, Romoli 9, Minghi, Federighi 10, Filippelli 2, Vicario 14, Cardelli, Innocenti 4,Tonfoni, Diprè, Botrini.