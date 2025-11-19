Brutta sconfitta per la Cestistica nel campionato DR3 alla prima casalinga contro la Libertas Lucca per 59-49. I ragazzi di coach Braccini partono con determinazione tenendo testa agli avversari per due quarti e arrivando all’intervallo sotto di appena un punto.
Nel terzo periodo la Libertas cambia ritmo e spinge sull’acceleratore; il parziale da 22 a 15 rompe gli equilibri e indirizza la gara verso Lucca.
La difesa a zona, fin qui arma efficace, stavolta non basta e gli ospiti ne approfittano per arrivare al traguardo a braccia alzate
Parziali: 14-18; 25-26; 40-48; 49-59.
Tabellino: Bendinelli 10, Romoli 9, Minghi, Federighi 10, Filippelli 2, Vicario 14, Cardelli, Innocenti 4,Tonfoni, Diprè, Botrini.
Passo falso interno nella DR3 per la Cestistica
Brutta sconfitta per la Cestistica nel campionato DR3 alla prima casalinga contro la Libertas Lucca per 59-49. I ragazzi di coach Braccini partono con determinazione tenendo testa agli avversari per due quarti e arrivando all’intervallo sotto di appena un punto.