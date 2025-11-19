BUON COMPLEANNO LIONS…quanti anni ha? Melvin a Giovanni Boldrini

Il Lions Club Pescia ha festeggiato i suoi trentasette anni di storia tutti dedicati al sostegno dell’intera collettività e del nostro territorio in particolare, affermandosi ancora una volta un affidabile punto di riferimento in tutte quelle opere di servizio anche per quest’anno organizzate dal presidente Antonio Grassotti insieme ai 50 soci che compongono il club pesciatino.

La cerimonia si è svolta presso l’Hotel Villa delle Rose a Pescia alla presenza di tanti sostenitori oltre alle più alte cariche Lions tra le quali il Governatore del Distretto Toscano 108 LA Gilberto Tuccinardi che ha avuto parole di encomio per l’importante attività svolta dal Lions Club Pescia.

Grassotti e Tuccinardi hanno ricordato ai circa cento presenti che i Lions rappresentano nel mondo la più grande associazione di volontariato non governativa esistente con una rete operativa a livello internazionale di 1.400.000 soci che ogni anno riesce a destinare ben 100 milioni di dollari ad interventi umanitari.

Durante la cerimonia si è parlato anche dell’impegno Lions verso i disabili e del proficuo rapporto di collaborazione con Giovanni Boldrini da sempre particolarmente sensibile ed operativo in questo campo al quale, proprio per tale motivo, é stato consegnato il Melvin Jones Fellows che é il più alto riconoscimento di merito lionistico.

A proposito di interventi concreti sul territorio, si ricorda che il prossimo imminente service del Lions Club Pescia sarà quello dei pacchi alimentari di Natale che verranno distribuiti gratuitamente alle parrocchie locali per regalare momenti di solidarietà alle famiglie più bisognose”.