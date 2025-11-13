OSPEDALE, consegnata la Risonanza Magnetica di ultima generazione

Concluse le operazioni di consegna della nuova Risonanza Magnetica (RM) di ultima generazione destinata all’ospedale SS. Cosma e Damiano della Valdinievole. Il macchinario, del valore di circa 900 mila euro, è stato finanziato con fondi PNRR.

La prima fase delle operazioni di consegna si è svolta nella giornata di giovedì 23 ottobre, quando è stato necessario un ampio coordinamento tra Asl Toscana centro e Comune di Pescia per garantire l’arrivo dei mezzi di trasporto, con il temporaneo blocco di via Cesare Battisti e la predisposizione di un piano di viabilità alternativa. L’intervento di coordinamento ha permesso di gestire in sicurezza un’operazione logistica complessa e di grande rilevanza per la struttura.

Concluse le operazioni di consegna, inizia la fase di assemblaggio e collaudo del nuovo macchinario, che durerà qualche settimana. Parallelamente, prenderanno avvio le attività di smontaggio e ritiro dell’attuale Risonanza magnetica.

Durante questo periodo, potranno verificarsi rimodulazioni temporanee dell’attività diagnostica (TC, RMN ed ecografie), che saranno ricollocate in altri spazi e orari per consentire i lavori nell’intero piano della Radiologia Centrale. Il Servizio di Radiologia continuerà comunque a garantire tutti gli esami programmati, con eventuali variazioni di data e orario, nel rispetto dei tempi di erogazione.

La nuova Risonanza Magnetica rappresenta un importante passo avanti per la diagnostica per immagini dell’ospedale della Valdinievole: dotata di tecnologia d’intelligenza artificiale, consente di ottenere immagini ad altissima risoluzione, ottimizzando i protocolli di scansione e riducendo i tempi di esecuzione degli esami, con un maggiore comfort per il paziente. Si tratta della seconda apparecchiatura di questo livello installata nel Dipartimento Diagnostica per Immagini dell’Asl Toscana centro, dopo quella già in funzione all’ospedale San Jacopo di Pistoia.