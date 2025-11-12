Aperto lo sportello immigrati gestito dalla Cooperativa Arca

È aperto due giovedì ogni mese presso l’ufficio Politiche Sociali dalle 14,30 alle 17,30 lo sportello immigrati.

Gestito dalla Cooperativa Sociale ARCA, il servizio fornisce informazioni e accompagnamento qualificato su tutte le tematiche connesse ai procedimenti amministrativi che riguardano i cittadini stranieri, facilitando il dialogo con le istituzioni e promuovendo percorsi di inclusione e cittadinanza attiva.

Per appuntamento o informazioni 0572492341-357-301