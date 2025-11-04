“Dobbiamo diventare più squadra e andare oltre alle assenze”. Parole di coach Pellegrini

Arriva la seconda sconfitta stagionale per la Cestistica costretta a cedere all’Invictus Livorno. Un passo falso mal digerito da coach Pellegrini che al termine dell’incontro non le manda certo a dire ai suoi ragazzi. <Purtroppo è ormai diventato un filo conduttore di queste ultime partite. Non possiamo regalare tre quarti di gara e poi uscire solo nel finale. Sono dell’idea che ci vuole ancora un po’ di tempo per mettere insieme tante cose ma alla fine ci sono anche gli avversari. Dobbiamo diventare più squadra perché così si fa fatica e si va poco lontano>. <È vero che siamo senza tre giocatori del quintetto, una cosa non da poco, ma il campionato va avanti quindi dobbiamo riuscire ad andare oltre, compattandoci e darsi una mano gli uni con gli altri – ha concluso coach Pellegrini>.