Si ferma la Cestistica tra le mura amiche e l’Invictus sorride

Amara sconfitta per la Cestistica costretta a cedere 73-65 all’Invictus Livorno. Una partita nettamente dominata dai labronici padroni del match sin dalla prima frazione chiusa sul +11, 21-10 costringendo i pesciatini ad una gara completamente di rincorsa.

In completa emergenza, viste le assenze di Ghera e Ciervo in panchina per onor di firma, la truppa di coach Pellegrini è stata in balia degli ospiti fino all’intervallo lungo chiuso sotto di 17 lunghezze, 45-28. Riordinate le idee e con maggior determinazione, la Cestistica riesce a stringere le maglie difensive trovando più fluidità in attacco ricucendo il divario fino al -7, 56-49 al 30′. Nell’ultima frazione l’equilibrio regna sovrano, la stanchezza inizia a farsi sentire, e Ulivieri e compagni non riescono a trovare quello spunto decisivo per lo spint finale.

Tabellino: Ulivieri 10, Fossetti, Sodini 9, Ciervo ne, Zardo 4, Bini 13, Bigi 4, Ghera ne, Rosi, Meacci 11, Chiappini, Pinzani 14.