ALESSIO SPELLETTI. “Non c’è consenso, giunta da sfiduciare”

Dal consigliere comunale Alessio Spelletti riceviamo e pubblichiamo.

“Il sindaco deve prendere atto che il voto alle regionali è una chiara SFIDUCIA a questa giunta. Il candidato Bernard Dika supportato da me e dai cittadini civici e da una parte del Pd non “in linea” con questa sezione pesciatina del Partito Democratico, ha vinto sul candidato appoggiato dal sindaco, dalla sua giunta e dai consiglieri comunali “di fiducia”: 735 a 433, più di 300 voti di differenza sul candidato che ha proposto il sindaco di Pescia e la sua maggioranza di “fiducia”.

Un segnale inequivocabile sul consenso che godono a Pescia. Adesso è l’ora di cambiare qualcosa all’interno della Giunta, il candidato consigliere regionale Bernard Dika, che ho appoggiato in prima persona su Pescia, insieme ai miei sostenitori cittadini, normali cittadini, e con altri gruppi civici uniti dallo stesso intento, hanno comunicato a ”suon di voti” la SFIDUCIA al lavoro portato avanti finora, in due anni e mezzo dal sindaco

Franchi.

Secondo me e secondo i cittadini che mi sostengono, rileggendo e analizzando questo risultato elettorale, a Pescia è stata bocciata questa Giunta.

Il Sindaco deve porvi rimedio, la Città non è più con lui, non gode più del consenso che aveva riscontrato a giugno 2023. Politicamente le cose sono cambiate.

Per quanto sono a conoscenza i cittadini, le associazioni, le categorie, sono tutti scontenti della sua gestione. Il progetto per la città non si è ancora visto!”.